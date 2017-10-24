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Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по Дейр-эз-Зору

24.10.2017 - 14:42

Новости Сирии. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийскому городу Дейр-эз-Зор. В результате бомбардировки квартала, находящегося под контролем правительственных сил, погибли не менее 14 местных жителей. Свыше 30 получили ранения и были доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тоже время, некоторые источники сообщают, что среди жертв может быть более 20 человек. Официальный представитель коалиции заявил: у авиации США не было поводов выполнять какие-либо задачи в этом районе.

Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по Дейр-эз-Зору

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