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Кодирование или подшивка: как это работает?

18.09.2017 - 19:15

Новости Беларуси. Какой метод выбрать, чтобы бросить пить, рассказали в программе «Большой город».

Александр Алишевич, и.о. главного врача УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
Есть ещё такая, так называемая подшивка. На мой взгляд, больше людей, которым подойдёт больше это.  Большее количество людей, чем для кодировки. Сущность «подшивки», в отличие от кодировки – что это не в чистом виде психотерапевтический сеанс, а, в большей степени, это – процедура введения лекарственного химического вещества внутрь организма.

Но которое, чаще всего, сопровождается ещё и психотерапевтическими какими-то внушениями.

Но психотерапевтические, в данном случае, будут вспомогательными, а основным, всё-таки, введение этого вещества. Смысл введения вещества – находясь внутри организма, оно блокирует один из ферментов, который участвует в превращении алкоголя. 

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