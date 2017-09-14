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Когда автобус №116 только отъезжал от остановки, в него на большой скорости врезалась легковушка: ДТП в Каменной Горке попало на видео

14.09.2017 - 23:43

Новости Беларуси. Заснул за рулем – такова предварительная версия утреннего ДТП в Каменной Горке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Говорил, что заснул»: подробности столкновения легковушки и автобуса в Минске

Авария произошла на улице Казимировской в 09:40. Когда автобус № 116 только отъезжал от остановки, в него на большой скорости врезалось легковое авто. Машина буквально вылетела со встречной полосы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Первую помощь мужчине, который находился за рулем, оказали водители общественного транспорта.

Дмитрий Телепень, водитель автобусного парка № 5:
Я, пока вызвал скорую, откинул клеммы с аккумулятора, потому что дым пошел. А товарищ мой вытащил водителя.

После второй смены, после ночной, пожилой человек заснул.

Илья Ермак, водитель автобусного парка № 5:
Я сзади ехал на автобусе, услышал хлопок, и автобус начал откатываться. Я понял, что ДТП, остановился, аварийку включил. Я сам резко тормозил, спросил пассажиров: все целы? «Целы». Выпустил, за аптечку и сюда.

Водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу скорой помощи.

Когда автобус № 116 только отъезжал от остановки, в него на большой скорости врезалась легковушка: ДТП в Каменной Горке попало на видео
Когда автобус № 116 только отъезжал от остановки, в него на большой скорости врезалась легковушка: ДТП в Каменной Горке попало на видео
Фото. Когда автобус № 116 только отъезжал от остановки, в него на большой скорости врезалась легковушка: ДТП в Каменной Горке попало на видео
Когда автобус № 116 только отъезжал от остановки, в него на большой скорости врезалась легковушка: ДТП в Каменной Горке попало на видео
Фото. Когда автобус № 116 только отъезжал от остановки, в него на большой скорости врезалась легковушка: ДТП в Каменной Горке попало на видео
Когда автобус № 116 только отъезжал от остановки, в него на большой скорости врезалась легковушка: ДТП в Каменной Горке попало на видео
Фото. Когда автобус № 116 только отъезжал от остановки, в него на большой скорости врезалась легковушка: ДТП в Каменной Горке попало на видео

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