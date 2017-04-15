новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Картина мира с Юрием Козиятко» на «Россия-Беларусь»

Когда на трассе Минск – Гродно повысят скорость до 120 км/ч, а Витебск разгрузят от транзитного транспорта?

15.04.2017 - 20:08

Цена-качество – известный критерий. По-настоящему он радует на дорогах Беларуси. Автодороги у нас хорошие и для обывателей пока бесплатные. Очередная главная транспортная артерия – Минск – Гродно – превратилась сегодня в масштабную стройку. А Президент требует за пятилетку привести в образцовое состояние и местные дороги. По гладкому и тряскому пути проехала наш корреспондент Анастасия Бенедисюк.

Таких видео на просторах Интернета гуляет немало. Российско-белорусская граница. 50-секундный репортаж с явной турбулентностью в районе Брянской области и вот оно, национальное гостеприимство. Полет нормальный. Разница состояния трассы зафиксирована. А это уже кадры другого автопутешественника.

Поляк Михаил Сикорский по белорусским дорогам на личном авто колесил 4 дня, знакомился с историей, архитектурой, бытом. Уже после блогер расскажет всему миру «Беларусь – как там на самом деле?»

Михаил Сикорский, блогер (Польша):
Я думал, что будет только определенный участок хорошей дороги, но оказалось, хорошая дорога и по маршруту Гродно, хорошие дороги и к Новогрудку, и к Минску, и к Бобруйску.

Анастасия Бенедисюк, корреспондент:
86 тысяч километров – вот она, протяженность белорусских дорог. С таким километражем мы запросто могли бы укатать, а то и заасфальтировать весть экватор, причем дважды. Плотность белорусского дорожного полотна сегодня самая высокая среди стран СНГ. Наши грунтовки, трассы, магистрали соединяют не только наши же населенные пункты, но и целые государства. Беларусь ведь транзитная!

Беларусь по праву можно называть дорожной державой. Мы находимся на перекрестке основных транспортных маршрутов – связываем государства Западной Европы с Востоком, регионы Черноморского побережья со странами Балтийского моря. И сразу 2 трансъевропейских транспортных коридора пересекают Беларусь.

Александр Головнев, начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Есть такой международный индекс ровности, который по ровности покрытия оценивает состояние дороги в целом. Индекс ровности более 4 говорит о неудовлетворительном состоянии дорог, таких дорог у нас процентов 20.

Дорога М6 Минск – Гродно. Ее строительство закончили еще в 70 годах уже прошлого века, и с тех пор – никакой реконструкции. Ежесуточно здесь проезжают 15 тысяч машин, ежегодно их количество увеличивается на 4%. Капитальный ремонт был просто необходим. Сегодня это одна большая стройплощадка. Есть здесь и те, кто заведомо контролирует ту самую ровность дорог.

Вооруженные тахеометрами геодезисты – по всему периметру стройплощадки. Высота, ширина – все нужно измерить. Вот они, уникальные кадры: айсберг среди песков.

Сергей Переходько, главный инженер филиала ДСУ 63 ОАО «СМТ № 8»:
Грунтовые воды, которые поднимаются вверх, чтобы не замачивали само земное полотно. По этому полотну вода стекает в кюветную часть.

Десятки экскаваторов, грузовики, краны и сотни рабочих. Помимо ремонта дороги, старый путепровод заменят новым – он будет шире и длиннее. Над рекой Барановка возведут мост. Сдадут же левую сторону М6 уже к сентябрю. И сразу приступят к правой. К 2018 году трасса между Минском и Гродно получит первую категорию и скоростной предел в 120 км/ч.

Чтоб успеть в срок, а то и раньше, машинист Игорь Иванов даже освоил систему 3D. На этом участке М6 работают два автогрейзера. Здесь не нужны джойстики, ручную работу заменяют компьютеры, а значит, человеческий фактор исключен.

Игорь Иванов, машинист автогрейзера:
Откалибровали, закинули проект, нажали 2 кнопки. Если умеешь, знаешь, ничего сложного нету.

А это уже другая мегастройка. В трехстах километрах севернее. Так, в перспективе сомкнется кольцо дорожное вокруг Витебска. Северо-западный обход, здесь только приступили к строительным работам. И это ее самая сложная часть – мост через Двину. Еще при возведении мощнейшей Витебской ГЭС вода здесь поднялась, реализовывать уже дорожный проект пришлось сразу с четвертого участка и, кстати, самого дорого. Завершатся работы осенью; меж тем построен новый мост, восстанавливают старый, в ближайшее время появится подземный переход для жителей поселка Руба. А это уже второй объект, южнее. Новая развязка, она-то и объединит будущую кольцевую и дорогу Сенно – Витебск.

Николай Швед, начальник управления технического надзора РУП «Витебскавтодор»:
Завершение работ позволит разгрузить Витебск от транзитного транспорта.

Вероятнее всего, отдельные участки будущей дороги сделают платными. Кроме того изолированная система водоотвода не даст попасть ливневым стокам в Западную Двину. Сегодня отечественные разработчики предлагают импортозамещающие битумно-эмульсионные технологии. С ними на четверть снижаем себестоимость работ и при этом увеличиваем срок службы дороги до 8 лет.

Сергей Слинко, главный инженер КУП «Гроднооблдорстрой»:
По производительности завода,  в час можно устроить покрытие площадью 1000 метров квадратных. То есть за 8-часовую смену это 8 тысяч метров квадратных, или чуть больше 1 километра дороги за день.

Речь об асфальтобетонном заводе под Гродно, только по области подобных 14. Все они полностью обеспечивают ремонт и строительство дорог региона. Для каждого типа полотна – своя асфальтобетонная смесь с различными добавками для улучшения долговечности и крепости. В настоящее время завод активно выпускает материал для проведения ямочного ремонта. Вот уж чего порой, правда, не хватает буквально в десятках метров от столицы.

Владимир Островский, директор предприятия:
После зимы здесь вообще было жутко. Все разбилось. Так как у нас есть своя техника, мы пытаемся ровнять.

Восточная окраина деревни Большой Тростенец. Приличный гаражный кооператив, много предприятий. В час по такой дороге проезжает почти сотня авто, в том числе и груженых. 10 лет здесь не было ремонта. Владимир сетует, за эти годы собрали сотни подписей, стучали в десятки дверей. Везде закрыто.

Владимир Островский:
К сожалению, прибыль сегодня, которая есть у предприятий, не позволяет самим осуществить полностью ремонт. Хотя люди готовы и финансировать, и все остальное. Поэтому к местным властям была хотя бы просьба, чтобы выделили технику хотя бы, чтобы это сделать. Тем более государственное ДРСУ находится буквально в метрах отсюда.

Но воз и ныне там. А это уже Каменецкий район. Незаасфальтированный участок дороги. Благо без ям в 40 сантиметров, но в дождь и здесь ралли.

Александр Карпишук, водитель школьного автобуса:
Тут такая разбитая дорога была, что невозможно было ездить. И сколько ни говорили, сколько ни просили.

Впрочем, уже в ближайшие месяцы власти обязаны навести порядок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В течение трех-четырех лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. К концу этой пятилетки мы должны закончить ремонт и восстановление дорог.

Поэтому вероятно и на проселочной, и на убитой временем и тоннами большегрузов дорогах развернется все та же большая стройплощадка, как на М6 или под Витебском, чтоб никакой турбулентности и только кадры белорусского гостеприимства.

Когда на трассе Минск – Гродно повысят скорость до 120 км/ч, а Витебск разгрузят от транзитного транспорта?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Разворотное кольцо на Академической
Ремонт дороги на Академической, спортивное зимнее плавание и пляжи. Новости Минска за 7 апреля
В 2017 году из республиканского фонда и местных бюджетов на улучшение местных дорог направят около 120 млн рублей
В 2017 году из республиканского фонда и местных бюджетов на улучшение местных дорог направят около 120 млн рублей
«На проведение капитального ремонта местных автодорог будет направлено около 900 млн рублей»
«На проведение капитального ремонта местных автодорог будет направлено около 900 млн рублей»
Александр Лукашенко поручил привести в порядок местные дороги за три-четыре года
Александр Лукашенко поручил привести в порядок местные дороги за три-четыре года
На Минщине в 2017 году выделено почти 14 миллионов рублей на ремонт автодорог
На Минщине в 2017 году выделено почти 14 миллионов рублей на ремонт автодорог
Анатолий Жамоздик: Как обновят наши дороги в ближайшее время?
Не так страшен снег, как перепады температуры: в Беларуси начали ремонт дорог после зимы
Страшен не снег, а перепады температуры: в Беларуси начали ремонт дорог после зимы
Пока тишина, грустно ехать: на второй кольцевой начали строить объекты придорожного сервиса
Пока тишина, грустно ехать: на второй кольцевой начали строить объекты придорожного сервиса
Все новости по теме Автодороги Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru