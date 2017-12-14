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Когда нужно платить налоги с выигрыша в лотерею?

14.12.2017 - 00:23

Новости Беларуси. Акции, розыгрыши, призы и выигрыши – в предновогодней суете главное помнить: если у вас выигрыш неименной, к примеру, чайник, то налог платить не нужно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если же приз именной и приехали вы за ним с паспортом, то заплатить придется.

По закону не облагается налогом приз или выигрыш стоимостью до 111 рублей, но полученный из одного источника в течение года.

Если вы выиграли несколько призов подряд в одной рекламной игре, то их стоимость суммируют. Если же на протяжении года играете в разных рекламных играх, и все ваши призы не превышали по стоимости 111 рублей, ничего платить не нужно.

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Когда нужно платить налоги с выигрыша в лотерею?

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