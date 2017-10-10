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«Когда она его практически возвращает на Землю»: Мария Миронова о любимой сцене в фильме «Салют-7»

10.10.2017 - 22:17

Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации:
Самая любимая моя сцена в этом фильме – это, когда она его практически возвращает на Землю. Она говорит: «Возвращайся». Безусловно, с пониманием, как любому человеку свойственно переживание, понимание, что этот человек может не вернуться, какая-то вот связь такая…

То есть, она берёт себя в руки и всю веру, которую только можно вложить…

А дальше ты будешь исполнять свой долг – всё, я это принимаю. 

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