Когда перестали праздновать 7 ноября в СССР и как этот день повлиял на Беларусь? Ответил Вадим Гигин
Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Нужен ли нам этот праздник и зачем он у нас существует? Если бы у вас спросили люди, например, на лекции – зачем нам 7 ноября? Как обосновать? И вообще, нужен ли он действительно?
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Они, коммунисты, устроили революцию, а спрашивать будем у историков. Это справедливо, поскольку к этому дню противоречивое отношение, в том числе в нашем обществе. Оно неоднозначное. Более того, вы отметили, 30 лет назад он был главным праздником в Советском Союзе. Формально. А фактически уже тогда его мало кто отмечал. Более того, Верховный Совет БССР, где еще это даже не тот, который выбрали в 1990 году, а который был предыдущий, где были почти одни коммунисты, такой блок коммунистов и беспартийных приготовил праздник на замену. В России ввели 4 ноября, а уже в 1990 году еще коммунистический Верховный Совет приготовил праздник 14 ноября, тогда, когда в 1939 году проголосовали за воссоединение с Западной Беларусью. То есть уже в тот период задумывались о том, чтобы его заменить. Конечно, приход большевиков к власти – это было событие, и тогда в обществе воспринимавшееся неоднозначно, и на протяжении всех 70 лет, и сейчас. Но почему Беларусь сохраняет все-таки этот праздник? Дело в том, что именно после прихода большевиков можно обсудить – это переворот, восстание, революция, все одновременно.
Кирилл Казаков:
Если победили – это революция, если проиграли – это восстание.
Вадим Гигин:
Революции бывают и те, которые терпят поражение. Конечно же, да простят меня товарищи коммунисты, непосредственно тогда, в октябрьские (по старому стилю) дни в Петрограде произошел переворот. Или вооруженное восстание. Оно так и называлось. Революция – это процесс. И глубина изменений общества, которая произошла после октября 1917-го – это, конечно же, была революция. Мы не говорим, хорошо это было или плохо. Но именно после этого события как никогда ранее встал вопрос о создании белорусской государственности. Буквально на следующий день.
Только что назначен народный комиссар по делам национальностей. Иосиф Сталин вызвал к себе депутатов белорусов и сказал: хотите вы или не хотите, но белорусской государственности быть. И вот эти процессы образования белорусской республики просто резко ускорились. И это произошло после 7 ноября.
Почему 7 ноября в Беларуси открывают новые объекты? Объяснил ректор Академии управления
Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
История современного 7 ноября каким образом наполнена смыслом? Почему открытие некой инфраструктуры является сейчас репером того, что сейчас у нас празднуется? Наши предки делали новую страну, сейчас мы ее обновляем?
Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:
У нас в стране существуют определенные ключевые даты, которые для нас всех являются основоположными, поэтому и отношение такое к этим датам.
Алена Сырова, СТВ:
Почему не так часто открывают какие-то крупные объекты к 3 июля или 9 Мая? Постоянно к 7 ноября.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:
Идея-то какая? Большевики приходили к власти, идея социальной справедливости была основополагающей, по факту пытались построить общество социальной справедливости, во многом это удалось, при всех недостатках. И здесь мы берем из своего прошлого как раз позитивную составляющую, которая связана с советским строем. И сейчас на нашем новом уровне эти социальные объекты, которые вводятся, логично, на мой взгляд, кладутся на 7 ноября, на праздник, который связан именно с попыткой создания общества социальной справедливости. И то, что популярность этой коммунистической идеи неизбежно будет присутствовать в обществе в той или иной форме, связана именно с этим, потому что социальная справедливость – кто против нее будет выступать? Возможно, те, которые хотят обогатиться, получить какие-то несметные богатства любой ценой.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Вы правы в чем, самое удивительное, как перемешались в мире идеологии, как стало все это дико. Например, в Европе левые – это уже не левые, это уже непонятно кто. А как раз таки многие правые партии, правоцентристские уже давно взяли идеологию справедливости себе на вооружение и активно ее используют. Поэтому дело даже не в том, какая там идея впитывается коммунистическая 7 ноября. Для многих эта идея неприемлема. Это дело каждого. У нас плюрализм, у нас демократия. Вопрос в том, что 7 ноября для меня история – это раз, и второе, мне нравится, что Президент внес в этот праздник новый смысл. Он постоянно говорит: давайте в этот день что-то открывать, давайте в этот день показывать что-то хорошее, давайте в этот день людям что-то дадим. Вот оно, наполнение нашей истории какими-то конкретными смыслами. А как кому относиться к этой идее, это уже личное дело каждого. Главное, чтобы это соответствовало государственной идеологии. Поэтому все партии и политики могут спорить между собой, но есть сакральные ценности белорусские. Выступил против них – вон из политики. И так в Европе. Ни один европейский политик, если он выступит против европейских ценностей, в политике европейской больше не будет никогда. Даже своеобразная партия «Альтернатива для Германии», которая выступала за ценности семьи…
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Так это ваши друзья.
Олег Гайдукевич:
У меня друзей нет, я общаюсь с теми, кто поддерживает Беларусь в том или ином вопросе.
Вадим Гигин:
А Алексей Сокол?
Олег Гайдукевич:
Алексей Сокол – белорус, он друг. В Европе все, с кем я общаюсь, только в своих интересах и интересах страны. Нет интересов – до свидания. Даже там они были вынуждены поддерживать ЛГБТ. Почему? Потому что выступишь против – до свидания.
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