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«Когда рыбак добывает 4 угря, наступает уголовная ответственность»: какие штрафы предусмотрены за незаконную ловлю рыбы

16.08.2017 - 18:34

Новости Беларуси. Незаконный лов угря отслеживают природозащитники Мядельского района. Рыбу можно добывать только промышленным способом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для любителей действует запрет. Только не всех это останавливает. Незаконно добытого угря нарушители пытаются продать туристам Нарочанского края. Рыба эта ценная и недешевая. Поэтому «теневая» торговля процветает. Только обойдется она для нарушителей закона дорого: ежедневно сотрудники Мядельской межрайонной инспекции охраны растительного и животного мира патрулируют акваторию.

К тому же, в любое время и в любом месте может появиться так называемый «летучий отряд» Управления оперативного реагирования Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. И тогда ответственности будет не избежать.

Валерий Кленовский, начальник Мядельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:
Уголовная ответственность наступает в случае причинения вреда окружающей среде в крупном или особо крупном размере, то есть 100 базовых величин. Или административная ответственность.

Условно скажем, вред за одну особь угря сегодня исчисляется 30 базовыми величинами. Когда рыбак добывает 4 особи угря, уже наступает уголовная ответственность. До 3-х – будет административная ответственность. В зависимости от тяжести или величины причиненного вреда выносится решение и наказываются граждане.

«Когда рыбак добывает 4 угря, наступает уголовная ответственность»: какие штрафы предусмотрены за незаконную ловлю рыбы
Рыбалка в Медельском районе
Фото. Рыбалка в Медельском районе
Незаконная ловля угря
Фото. Незаконная ловля угря

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