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«Когда с делегациями приезжали, на себе ощутили острую нехватку гостиничных мест»: китайцы обновят отель в Гродно

04.05.2018 - 13:56

Новости Беларуси. Скоро туристы смогут оставить свои отзывы и на сайтах обновлённых гродненских отелей, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Безвизовый режим дал мощный толчок развитию гостиничного бизнеса.

Два крупных инвестора приобрели с аукциона здания ещё советской эпохи – гостиницы «Беларусь» и «Гродно». Последней занялись китайские бизнесмены. На 16-ти этажах обещают первоклассный сервис в 4 звезды.

Лю Хао Нин, глава представительства ООО «Торгово-промышленная корпорация «Цюань-Шэн»:
Нам интересен Гродно, как туристический объект. Потому что здесь и для китайской стороны действует 10-тидневный безвизовый режим. И когда мы с делегациями приезжали в этот город, то на себе ощутили острую нехватку гостиничных мест.

«Дорогой туриста». Специальный репортаж

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