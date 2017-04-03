новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Когда в Минске объявят Республиканский субботник?

03.04.2017 - 10:49

Весна – время, когда открывается всё, что было спрятано под снегом в холодную пору от нашего взгляда. Время приводить в порядок нашу землю. Как обычно, в апреле наступает череда традиционных весенних субботников.

И многие регионы подхватили эту ежегодную традицию уже в минувшие выходные. 1 апреля Общегородской субботник по наведению порядка и благоустройству прошёл в Витебске, Могилёве и Бресте, а в Минске продолжается месячник по наведению порядка.

О субботнике этим утром поговорим с гостем программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела благоустройства и санитарного состояния Государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Маргарита Язинская.

Маргарита Язинская

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Субботник в Беларуси: эту весеннюю традицию поддержали тысячи жителей нашей страны
Субботник в Беларуси: эту весеннюю традицию поддержали тысячи жителей нашей страны
Во всех регионах жители приводят в порядок дворы, парки и скверы
Во всех регионах жители приводят в порядок дворы, парки и скверы
Во всех уголках Минска проходят работы по наведению порядка на земле
Во всех уголках Минска проходят работы по наведению порядка на земле
Молодежь Минска 25 марта примет участие в субботнике в урочище «Куропаты»
Молодежь Минска 25 марта примет участие в субботнике в урочище «Куропаты»
Наведение чистоты
Наведение чистоты, дорога в никуда и покраска мачт: новости Минска за 14 марта
Весенняя уборка в Беларуси: помочь коммунальщикам в благоустройстве может любой желающий
Весенняя уборка в Беларуси: помочь коммунальщикам в благоустройстве может любой желающий
Октябрьская акция по благоустройству Минска: планируется посадить около 10 тысяч деревьев
Октябрьская акция по благоустройству Минска: планируется посадить около 10 тысяч деревьев
Сотрудники Министерства природных ресурсов и ЖКХ Беларуси вышли на первый осенний субботник
Сотрудники Министерств природных ресурсов и ЖКХ Беларуси вышли на первый осенний субботник
Все новости по теме Субботники в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru