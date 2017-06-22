Когда восстановят движение трамваев в Минске и что изменится

Новости Беларуси. Восстановление движения трамваев в центре Минска в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Оксана Семашко, СТВ:
Трамвай проедет лишь там, где проложен путь. Слова из песни сегодня вторят реалиям на улице Чапаева.
До первого сентября движение трамваев в центре Минска будет восстановлено – уже по рельсам без шпал.
Вдоль улицы Чапаева уже демонтировали старые рельсы. Их заменят на новые, бесшеечные». Конструкция со специальной резиновой подушкой должна снизить уровень шума и вибрации и увеличить скорость. После реконструкции километрового участка городской трамвай вернется к прежним маршрутам.
Виталий Дерушко, прораб филиала «Ремонтно-строительное управление» ГП «Минсктранс»:
Началась реконструкция трамвайного пути от улицы Платонова до Змитрока Бядули. Подразумевает под собой замену ливневой канализации.
Затем здесь будут выстроены непосредственно трамвайные пути.