Когда врач едет на вызов, а попадает под удар пациента. Реальные истории
Новости Беларуси. В зону риска оказаться под ударом в последнее время все чаще попадают врачи скорой помощи, сообщили в программе «Неделя». Казалось бы, пациенты должны относиться к ним как минимум с уважением. Хотя бы не хамить и не оскорблять.
Но где там! Не просто хамят и оскорбляют – поднимают руку! И все громче звучат инициативы, направленные на защиту врачей от таких ситуаций.
Корреспондент Кристина Федорович на неделе узнала, как это – идти по минному полю скорых медицинских вызовов.
Анастасия Калашникова, фельдшер скорой помощи:
На нас напал пациент в алкогольном опьянении в машине.
Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии Больницы скорой медицинской помощи г. Минска:
У медбрата и медицинской сестры были легкие черепно-мозговые травмы, ударили их.
Кристина Федорович, корреспондент:
Минчанин ударил девушку-фельдшера скорой помощи, которая везла его в больницу. В Гродно пациентка ударила врача рукой и медкартой. В Молодечно пациент напал на водителя машины скорой помощи, тот умер. Или вот: под Каменцем пациент напал на доктора и разгромил рентген-кабинет.
Не хочется продолжать этот список со страшными заголовками, когда медики едут, кажется, на самый обычный вызов, а получается, что на бой. И в таких ситуациях выходит, что на кону жизнь не пациента, а доктора или докторов.
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Новости Беларуси. Защищает права докторов с недавнего времени и адвокатское бюро ассоциации врачей, сообщили в программе «Неделя». Напрашивается вопрос: а разве не должен медработник быть застрахован полностью от нападения со стороны пациентов, дабы не приходилось от оказания помощи прибегать к обороне.
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Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы г. Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей:
Если мы один раз проглотим оскорбление чести и достоинства нашего медицинского работника, второй, то дальше, во-первых, престиж профессии врача и вообще человека в белом халате будет снивелирован. Мы породим вседозволенность наших пациентов.
Хотя с точки зрения законодательства человек в белом халате не приравнен к лицу при исполнении служебных обязанностей, но вместе с тем де-факто так оно и есть. Это человек, который пришел на рабочее место для того, чтобы оказывать медицинскую помощь.
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Госдума в 2019 году приняла закон, направленный на защиту жизни и здоровья медработников. Предусмотрено ужесточение уголовной ответственности за причинение вреда здоровью, а также угрозу убийством в связи со служебной деятельностью. Чтобы руку поднимать на человека в белом халате было неповадно.
Дмитрий Шевцов:
Когда идет оскорбление, когда идут попытки причинения увечья либо когда идут прямые нападения на человека в белом халате, в моем понимании это не административная, а должна наступать уголовная ответственность за такие вещи.
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