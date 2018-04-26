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«Когда заготавливаем силос, приезжают из ветстанции даже ночью»: как проверяют молочно-товарный комплекс в Хойникском районе

26.04.2018 - 20:38

В Хойникском районе, как, собственно, и везде по стране постарались перейти от пастбищного скотоводства к стойловому содержанию.

Однако, помимо экономической целесообразности, здесь важно, что это позволяет на 100% контролировать, что потребляет бурёнка.

Нина Макаренко, помощник начальника молочно-товарного комплекса:
Основа технологии получения хорошего молока – качественные корма. Контроль качества силоса у нас определяется ветлечебницей районной.

Когда заготавливаем силос, приезжают к нам из районной ветстанции даже ночью и проверяют температуру закладки в ямах, и радиационный контроль. Чисто.

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