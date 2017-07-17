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Кого может регистрировать в квартире её собственник без согласия других членов семьи?

17.07.2017 - 21:07

Новости Беларуси. Советы юриста зрителям программы «Добро пожаловаться».

Вопрос: 
Собственником квартиры является мой супруг.

Хочет в квартиру зарегистрировать свою мать. Но я с этим не согласна.

Будет ли учтено моё мнение?

Юрист:
Собственник жилого помещения без согласия совершеннолетних членов семьи может зарегистрировать по месту жительства или по месту пребывания не только своих родителей, но и своего супруга, детей, вне зависимости от возраста, и даже квартирантов. Если в вопросах пользования жилым помещением Вы не достигаете согласия с его собственником, то можете обращаться в суд по вопросу восстановления своих нарушенных, с Вашей точки зрения, прав.

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