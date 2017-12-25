﻿ Кого на второй день православного Рождества поздравляли с помощью полотенца и мыла? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

Кого на второй день православного Рождества поздравляли с помощью полотенца и мыла?

25.12.2017 - 22:21

Новости Беларуси. О рождественской традиции рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Вероника Сердюк, исполнительный директор Центра поддержки семьи и материнства «Матуля», мама пятерых детей:
Хочу рассказать ещё про одну традицию, которую мы уже возобновили.

Уже 5 лет в центре «Матуля» мы её проводим.

Кого на второй день Рождества православного поздравляли с помощью полотенца и мыла?

Егор Хрусталёв, ведущий:
Наверное, самого грязного человека в деревне.

Вероника Сердюк:
Повитуху. Дело в том, что я являюсь председателем центра «Матуля», мы занимаемся кризисными беременными, и в нашем центре мы поздравляем уже 5-ый год всех акушерок. Мы ходим в отделения, в роддомы.

И я знаю, что эта традиция ширится.

Всем очень приятно поздравить тех людей, которые стоят у источника жизни. Вот таким образом мы напоминаем им, что их руки должны быть чистыми и служить рождению.

Праздничные традиции белорусов: «Что происходит»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Она живёт, и живёт, в основном, в рамках церкви». Что известно о судьбе батлеек в современной Беларуси
«Святар сказаў: «Я за казою не пайду». Вось так і нарадзіўся Конік»: што вядома пра унікальны абрад Давыд-гарадка
«Просто петь – уже не интересно, людям нужно шоу, мы его делаем»: где учат детей белорусским песням, танцам и играм
Калыханка – дыялог паміж маці і дзіця: як нашы продкі гадавалі немаўлят?
Белорусская вышиванка: как новый семейный статус красавицы отражался на её костюме?
Основной смысл – это оберег: как и для кого создают современные вышиванки
Основной смысл – это оберег: как и для кого создают современные вышиванки
Радоница: старинные традиции наших предков
«Могу делать маме подарки». Как в Копыле дети постигают культуру ткачества
«Могу делать маме подарки». Как в Копыле дети постигают культуру ткачества
Все новости по теме Традиции Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru