Кольцевой перекрёсток построили на въезде в Смолевичи: что ещё обновили в городе к «Дожинкам»

Новости Беларуси. «Праздник большого хлеба» – Смолевичи готовятся принять областные «Дожинки». Гостей здесь встретят 6 октября, а пока в городе кипит работа. О подготовке к торжеству рассказали в программе «Центральный регион».
Новости Беларуси. «Праздник большого хлеба» – Смолевичи готовятся принять областные «Дожинки». Гостей здесь встретят 6 октября, а пока в городе кипит работа. О подготовке к торжеству рассказали в программе «Центральный регион».
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