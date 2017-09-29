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Кольцевой перекрёсток построили на въезде в Смолевичи: что ещё обновили в городе к «Дожинкам»

29.09.2017 - 21:21

Новости Беларуси. «Праздник большого хлеба» – Смолевичи готовятся принять областные «Дожинки». Гостей здесь встретят 6 октября, а пока в городе кипит работа. О подготовке к торжеству рассказали в программе «Центральный регион».

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