Количество безработных в Беларуси снижается: что могут предложить на рынке труда?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Алёна Докукина, заместитель начальника управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Алёна Докукина, заместитель начальника управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
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