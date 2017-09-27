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Количество безработных в Беларуси снижается: что могут предложить на рынке труда?

27.09.2017 - 11:58

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Алёна Докукина, заместитель начальника управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Алёна Докукина

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