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Количество жертв землетрясения в Иране и Ираке стремительно растет: МИД Беларуси следит за ситуацией

13.11.2017 - 15:34

МИД Беларуси следит за ситуацией в пострадавших от землетрясения районах Ирана и Ирака. Наше посольство в Тегеране держит связь с местными властями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внешнеполитическое ведомство опубликовало контакты для связи. Обратиться по указанному телефону могут находящиеся в Иране белорусы, а также граждане, чьи родственники не выходят на связь.

Количество жертв продолжает расти. В списках погибших почти 350 человек. Число пострадавших уже превысило 4 тысячи. В странах ведутся масштабные поисково-спасательные работы. Под завалами разрушенных домов все еще могут находиться люди. В пострадавших от подземных толчков районах открываются палаточные лагеря для тех, кто остался без крова. По данным Красного Полумесяца, стихия лишила крыши над головой 70 тысяч человек.

Количество жертв землетрясения в Иране и Ираке стремительно растет: МИД Беларуси следит за ситуацией

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