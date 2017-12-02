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Колл-центр и электронные личные кабинеты: судебные исполнители в Беларуси будут работать по-новому

02.12.2017 - 00:29

Новости Беларуси. Бывает, что судебный исполнитель и участники дела, над которым он работает, живут в разных городах. Как собираются решить эту проблему, рассказали в программе «Открытый разговор».

Светлана Снитко, заместитель начальника главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Республики Беларусь:
На практике есть такие случаи, когда уже наши судебные исполнители знают свои стороны, и порой предоставляет информацию по телефону в приёмные дни.

Это, конечно, мы не очень одобряем.

Скоро у нас заработает, мы надеемся, колл-центр судебных исполнителей, где будет даваться краткая справочная информация по исполнительному производству. Мы думаем, что прорывным шагом у нас будет создание личного кабинета.

Илона Волынец, СТВ:
А в этот личный кабинет сможет зайти сам работник, который пострадал от нанимателя?

Светлана Снитко:
Да. Потому что он будет являться стороной-взыскателем по этому исполнительному производству, у него будет электронный ключ доступа. И он сможет, скажем так, отследить ход исполнения.

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