новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Коллаборативный робот-манипулятор разработан в Беларуси

16.10.2017 - 11:58

Искусственный интеллект активно внедряется в нашу жизнь. Исследователи прогнозируют: в ближайшее дестилетие роботы будут трудиться на предприятиях в качестве полноправных сотрудников.

В Беларуси разработка «умных машин» тоже ведётся. Наши специалисты первые, на постсоветском пространстве, уже смогли создать коллаборативный робот-манипулятор.  

Этот робот, который чем-то напоминает человеческую руку, с лёгкостью захыватывает объекты и передвигает их. Ему под силу любые повторяющиеся действия. А это значит, что такое чудо-устройство может, к примеру, подымать и перекладывать грузы. Поэтому его планируют использовать для оптимизации производства.

Коллаборативным роботом-манипулятором управляют с планшета или со смартфона. Причём перенастроить действие «умной машины» можно буквально за несколько минут.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Почему часть свидительств белорусских изобретений осталась лишь на архивных бумагах?
Чем полезен изобретенный белорусами белый лазер и как его появление отразится на нашей жизни?
Чем полезен изобретенный белорусами белый лазер и как его появление отразится на нашей жизни?
Могилевский школьник придумал и создал прибор для определения качества питьевой воды
Школьник из Могилева придумал и создал прибор для определения качества питьевой воды
Первый в Беларуси кукурузный лабиринт появился под Минском
Необычные велосипеды: уникальные изобретения и эксперименты с «железным конём»
Глеб Машканов, студент Белорусского государственного университета
Первокурсник БГУ разработал концепцию защиты от утечек бытового газа
Изобретатель из Молодечно сконструировал собственную метеостанцию
Изобретатель из Молодечно сконструировал собственную метеостанцию
Республиканский конкурс инновационного и технического творчества «Hi-tech» впервые прошел в Минске
Республиканский конкурс инновационного и технического творчества «Hi-tech» впервые прошел в Минске
Все новости по теме Изобретения
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru