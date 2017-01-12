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Коллектив БГПУ имени М.Танка отмечен премией Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение»

12.01.2017 - 11:00

Хорошая рождественская традиция – чествовать тех, кто вносит свой вклад в развитие страны и общества. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко присудил десять специальных премий деятелям культуры и искусства и пять премий «За духовное возрождение». Это – высшая награда года и результат огромного труда как отдельных людей, так и целых коллективов.

Среди нынешних лауреатов престижной премии – коллектив «Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка». Ежегодно студенты этого ВУЗа проводят сотни благотворительных акций и  развивают волонтёрское движение.

Грандиозные достижения коллектива обсудим гостем программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. Гость программы – первый проректор «Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка», кандидат психологических наук, доцент – Светлана Коптева.

Светлана Коптева

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