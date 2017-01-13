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Коллектив Дворца культуры Молодечно получил спецпремию Президента деятелям культуры

13.01.2017 - 18:13

Новости Беларуси. Источник вдохновения и креатива. Коллектив Дворца культуры Молодечно получил специальную премию Президента деятелям культуры и искусства за 2016 год.

Этот год для местных творцов был особенно ответственным и напряженным.

В год культуры в культурной столице Беларуси провели сотни мероприятий. А на территории Молодечненского района открыли более 20 экскурсионных маршрутов, зажгли новые звезды на отечественном эстрадном небосклоне. Об ревнителях культурной нивы сюжет в программе «Минщина» на СТВ.

Коллектив Дворца культуры Молодечно получил спецпремию Президента деятелям культуры

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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