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Коложа: реставрация и загадки святыни

26.11.2017 - 20:40

Новости Беларуси. Операция по спасению Коложской церкви ХІІ века становится проектом, объединяющим поколения. Храм считается не только одним из древнейших сооружений, но и таинственнейшим из существующих. Ученые никак не могут разгадать значения символов на плинфе здания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ну а строителям предстоит решить более насущную задачу: как сохранить аварийную стену? Никаких чертежей не осталось. А тут еще результаты исследования фундамента оказались самыми неожиданными для экспертов.

Коложа: реставрация и загадки святыни

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