«Колючей проволоки в два ряда им показалось мало». На белорусской-польской границе ставят ещё один забор
Новости Беларуси. О ситуации на белорусско-польской границе сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что прямо сейчас там происходит, расскажет наша съемочная группа. На протяжении всего дня телеканал СТВ следит за развитием событий и накаляющейся обстановкой у белорусских рубежей.
На связи со студией корреспондент Галина Буро.
Галина Буро, корреспондент:
Еще буквально пять минут назад мы собирались рассказать, как лагерь беженцев готовится ко сну. Многие даже спали. Но в какой-то момент все поменялось абсолютно. Здесь сейчас все проснулись: водомет – поляки начали немножко отгонять. Здесь произошло движение возле заграждений инженерных. Нет, это не то, что хотят все беженцы, их по-прежнему не хочет принимать Польша. На польское, европейское гостеприимство здесь вряд ли можно рассчитывать.
Мы видим, как поляки устанавливают еще один забор. То есть колючей проволоки в два ряда им показалось мало. Здесь появится еще один забор – ну, на всякий случай.
В лагере сейчас царит большое оживление. Люди очень хотят попасть в Евросоюз. Они хотят попасть в основном в Германию, во Францию, в Голландию. Они собираются здесь ждать всю ночь. Они пришли сюда мирно, они совершенно не собирались прорывать здесь границу. Они хотели просто попросить статус беженца, как это делается во всех цивилизованных странах, во всем мире. Они не понимают, почему к ним такое отношение, ведь в Евросоюзе их позвали.
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Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А не кажется ли вам, что любое действие Запада играет на руку нашему Президенту?
Вадим Боровик, политолог:
Мне нравится, что и наш Президент, и руководство, и официальный Минск не бравируют. Мы действуем спокойно, понимаем, что сегодня отдельные политики чиркают спичкой на пороховой бочке. На кону безопасность всего региона, и они могут поджечь регион, может быть и третья мировая война. Никогда не думали, что кто-то будет в Донбассе воевать. Когда-то смотрели новости, что-то там на Балканах происходит, казалось, не начнется – началось. Сегодня мы должны быть максимально ответственными, бдительными и осторожными. Потому что идет провокация в Черном море. Афганистан – талибы там, дестабилизация. Кавказ, Россия. И здесь. И поэтому они могут одновременно спровоцировать несколько военных операций, растягивающих силы Российской Федерации. Что можно сделать?
Я люблю предлагать, но это делать надо аккуратно. Необязательно, чтобы это первые лица высказывали. Но надо обозначить, какие европейские столицы в первые минуты пересечения белорусской границы будут уничтожены стратегическим вооружением. Просто обозначить, что не дай бог здесь у кого-то в голове возникнет мысль восстановить Речь Посполитую или, не дай бог, начать военную операцию в Беларуси… Никто не будет заниматься региональным конфликтом. Региональный конфликт не получится. И самое главное, не здесь, в Европе, а мы будем всплывать в Кубе, в Карибском море. Всплывут российские подводные лодки. И Лондон… Ткого острова больше не будет. Они должны знать, что здесь мы не допустим никакой войны. Поэтому нашим польским «друзьям» надо успокоиться. Первой Варшава будет под ударом. И Прибалтика. Атомная станция у вас на границе. Не дай бог военный конфликт – Прибалтика в первую очередь пострадает. Поэтому должны успокоиться. И слова «война», «движение границ в Европе» они должны забыть навсегда.
Касательно беженцев [отношения к беженцам – прим. ред.]. Ну, это преступники. Это просто нечеловеческое поведение. Вот они стонали, какой у нас жесткий режим. Сегодня вы проходили до машины или до метро, пять минут – и вы уже промерзли немножко. А женщины, детки семь дней, больше недели там лежат в этом холоде. Один раз они их ограбили, забрав у них страну, безопасность, мирное небо, и эти люди сегодня второй раз ограблены. Их позвали, а сегодня заставляют мерзнуть на границе.
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«Провокация однозначно будет». Может ли ситуация с беженцами на белорусско-польской границе привести к войне?