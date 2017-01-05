новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Команда Президента Беларуси обыграла сборную Балкан на Рождественском турнире

05.01.2017 - 21:11

Новости Беларуси. Команда Президента Беларуси одержала вторую викторию на Рождественском турнире. Несколько минут назад на льду «Чижовка-Арены» белорусы со счетом 14:7 (5:2, 2:2, 7:3) обыграли команду Балкан.

Лучшими игроками сегодняшнего матча признаны Мартин Миланов и Вадим Бекбулатов. 

За всю историю Рождественского турнира на счету нашей команды 9 золотых медалей и 3 серебряные. Балканская команда выступает здесь впервые и интересна, прежде всего, своим составом: в нее входят хоккеисты нескольких государств: Болгарии, Боснии, Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Турции и Хорватии (здесь подробнее).

Команда Президента Республики Беларусь победила сборную Балкан со счетом 14:7 на XIII Рождественском международном турнире любителей хоккея. Александр Лукашенко во время матча, 5 января 2017 года. Источник фото: http://president.gov.by/

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

ОАЭ – Балканы 9:5
Было очень интересно узнать про блицкриг: швейцарские хоккеисты посетили музей ВОВ
Было очень интересно узнать про блицкриг: швейцарские хоккеисты посетили музей ВОВ
«Мы приехали в Беларусь не только ради самой игры в хоккей, мы приехали пообщаться с детками»
«Мы приехали в Беларусь не только ради самой игры в хоккей, мы приехали пообщаться с детками»
Победа Беларуси над Балканами, четыре шайбы Президента и другие итоги второго дня Рождественского турнира
Победа Беларуси над Балканами, четыре шайбы Президента и другие итоги второго дня Рождественского турнира
Участники Рождественского хоккейного турнира 6 января посетят школу-интернат для детей в Молодечно
Участники Рождественского хоккейного турнира 6 января посетят школу-интернат для детей в Молодечно
Мы здесь как дома: нападающий команды Балкан о Рождественском хоккейном турнире
Игроки немецкой сборной: В Германии 2 недели после Рождества затишье, а здесь такая веселая атмосфера
Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси
Рождественский турнир в Минске: 5 января Россия и Финляндия сыграли вничью, команда ОАЭ разгромила швейцарцев
Хоккейный матч
Рождественский хоккейный турнир в Минске: как сложился для команд первый день соревнований
Все новости по теме Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru