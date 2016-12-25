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Команда Президента сыграла вничью со сборной Брестской области в рамках Республиканских соревнований по хоккею среди любителей

25.12.2016 - 16:36

Новости Беларуси. В упорной борьбе и с равным счетом завершился матч между командой Президента Беларуси и хоккейной дружиной Брестской области. На табло – 5:5.

В первом периоде команды испытывали на прочность ворота соперника и только ближе концу на табло сменился – счет 1:0 в пользу президентской команды.

Большую часть второго периода голкипер ледовой дружины Президента скучал, а шайба находилась на второй половине катка. Игроки команды Президента забросили три шайбы в течение пяти минут. Одна из которых благодаря голевой передаче Александра Лукашенко. На личном счету Президента 8 очков.

Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба проходят уже десятый раз. Такое спортивное долгожительство объясняется любовью зрителей к профессиональному хоккею, хотя и в исполнении спортсменов любителей.

Андрей Глебов, защитник команды Президента Республики Беларусь:
Замечательно они упираются, с ними сложно играть. Прорубаем оборону, сложная тактическая оборона. Пообещать никто ничего не сможет, но мы буем играть на победу.

Команда Президента Республики Беларусь – семикратный победитель соревнований. На десятом турнире она вновь вверху турнирной таблицы. Сейчас завершился круговой этап. Вскоре финальные игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда Президента сыграла вничью со сборной Брестской области в рамках Республиканских соревнований по хоккею среди любителей

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