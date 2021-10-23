Команда Президента выиграла у сборной Брестской области в первом матче Республиканских соревнований среди любителей хоккея
Новости Беларуси. Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд стартовали с победы дружины Президента Беларуси. Ей противостояла команда Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Любопытно, что соперники встречались в финале в 2020 году, однако тогда, как и сегодня, дружине из Бреста не удалось победить. Тем не менее борьба была бескомпромиссной. Брестчане открыли счет в турнире и долго не давали соперникам выйти вперед, но третий период определил победителя.
Президент внес свой вклад в итоговый результат. Александр Лукашенко отметился голевой передачей. 7:3 – окончательный счет на табло. Команда главы государства начинает борьбу за кубок с серьезной победы. Такой результат плюс атмосфера на трибунах точно зарядили всех любителей хоккея на предстоящий соревновательный сезон. Он будет длиться вплоть до апреля.
Турнир – один из самых значимых в любительском спорте. Высокий статус и уровень объясняются не только личным участием в нем главы государства. На лед выходят легендарные игроки, на трибунах немало зрителей, да и уровень игры совсем не назовешь любительским.
Впрочем, у вас есть шанс убедиться в этом лично – турнир только стартовал. Следующий матч команда Президента проведет 27 ноября.
«Команда Президента всегда играет свой хоккей». В Минске проходят XV Республиканские соревнования среди любителей. Подробнее здесь.
Впервые за 9 лет. «Лида» в овертайме обыграла «Юность» в ЧБ по хоккею
Новости Беларуси. В рамках чемпионата Беларуси завершился очередной игровой день. Болельщики смогли насладиться дуэлями шести команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Центральный поединок Экстралиги проходил в Лиде, где одноименная команда принимала столичную «Юность». До этого дружины встречались в нынешнем сезоне трижды. И во всех поединках «викторию» праздновали минчане с разницей забитых и пропущенных 13 к 5.
В первом периоде хозяева показали, что на своей арене они намерены прервать обидную серию, и забросили две шайбы. Во второй трети гости минимально сократили отставание. А на старте последней двадцатиминутки и вовсе сравняли. В основное время победитель выявлен не был. Игра продолжилась в овертайме, где «Лиде» удалось завершить встречу в свою пользу.
Отметим, что «рыцари» не могли победить «Юность» с февраля 2012 года. А это 9 лет и 38 официальных поединков подряд.
Остальные результаты матчей – на экране.
В воскресенье, 24 октября, состоится очередное противостояние. «Металлург» примет «Гомель».