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Командир рассказал, как проходят тренировки Роты почётного караула

10.05.2018 - 20:53

Новости Беларуси. С флагом в руках на важных мероприятиях страны Рота почётного караула.

Элитное подразделение Вооружённых Сил.

Тоже, по сути, негласный символ Беларуси, рассказали в программе «Специальный репортаж». Каждый раз, затаив дыхание, на них смотрят и ими восхищаются миллионы зрителей.

Всё, что в кадре идеальная картинка.

За ней – упорный труд.

Синхронность всех действий рота «белых перчаток» отрабатывает каждый день по несколько часов на плацу: ровная спина, под определённым градусом нога.

Никита Свечников, командир взвода Роты почётного караула Вооружённых Сил Республики Беларусь:
У нас ежедневная подготовка с понедельника по пятницу. Занятия – с утра до обеда, и после обеда – до 17 часов. На занятиях они распределяются по расчётам своим – кто-то в знамённой группе, кто-то – венковые.

Всё делается для того, чтобы на любом мероприятии всё выглядело идеально.

Дмитрий Бычков, старший стрелок взвода Роты почётного караула Вооружённых Сил Республики Беларусь:
Надо правильно держать знамя – ровно. Рука, нога, чтобы поднималось, всё было чётко и красиво.

Илья Тарасевич, заместитель командира взвода Роты почётного караула Вооружённых Сил Республики Беларусь:
Тут не то, что важен какой-то конкретный момент, здесь каждый момент очень важен. И ногу поднять, и ровно флаг держать.

И самому красиво идти, молодцевато.

Плечи назад, гордо. Лицо республики.

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж

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