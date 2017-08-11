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Комаровскому рынку вернули аккаунт в Instagram

11.08.2017 - 10:47

Новости Беларуси. Комаровскому рынку вернули аккаунт в социальной сети Instagram, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, виртуальный фотоальбом, у которого было более 20 тысяч подписчиков, у Комаровки похитил российский хакер, затем потребовавший выкуп за возвращение аккаунта. О ситуации рассказывал и наш телеканал. И, кстати, именно репортаж СТВ сразу после эфира отправили взломщику в качестве дополнительного аргумента.

Заметим, что в сюжете продавцы Комаровки обещали хакеру ведро голубики в обмен на интернет-страницу родного рынка. Что именно повлияло на решение виртуального вора, пока неизвестно.

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Комаровскому рынку вернули аккаунт в Instagram
Комаровский рынок в Минске
Фото. Комаровский рынок в Минске
Аккаунт Комаровского рынка в Instagram восстановлен
Фото. Аккаунт Комаровского рынка в Instagram восстановлен

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