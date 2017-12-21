﻿ «Комиссия приняла его. Я был счастлив»: композитор Иванов, написавший первый гимн Беларуси для Олимпиады | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

«Комиссия приняла его. Я был счастлив»: композитор Иванов, написавший первый гимн Беларуси для Олимпиады

21.12.2017 - 22:28

Валерий Иванов, композитор, народный артист Беларуси в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Валерий Иванов, композитор, народный артист Беларуси:
Что касается олимпийского гимна, это была идея тогда министра спорта и первого президента Национального олимпийского комитета Рыженкова Владимира Николаевича. Он ко мне обратился, я сразу же почувствовал государственный… Понимаете, когда к тебе обращается…

Государственную задачу, которую я должен, как композитор выполнить.

И я к этому отнёсся, естественно, очень-очень серьёзно. И, как сейчас помню, когда была выполнена эта работа, прослушивали в министерстве спорта этот олимпийский гимн Беларуси, собрались все тогда президенты федераций. И вся эта комиссия приняла этот гимн. Я был счастлив. И это произошло накануне выступления на зимней Олимпиаде в Лиллехаммере нашей самостоятельной команды в зимних видах спорта.  

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Композитор Иванов: «Песня «Раз ды разок» написана в квартире Владимира Короткевича»
Как создавали песню «Ты да я, да мы с тобой»
«О друзьях, которые собираются на мальчишник, а главный персонаж – свидетель». Алексей Хлестов о своей новой песне
«У меня не было такой мысли, что теперь я звезда. Эта мысль пришла ко мне спустя полгода». Большое интервью Руслана Алехно
Какой флешмоб устроили для Naviband, как Макс Корж пригласил фаната в клип, а зачётка стала местом для автографа. Репортаж СТВ
«Золотой аккордеон» Беларуси Игорь Квашевич: Аккордеон в Баварии – на уровне восприятия «Октоберфест»
«Вы видите, сколько людей ходит на это мероприятие, значит это нужно». Анатолий Ярмоленко о «Золотой коллекции белорусской песни»
Самое важное для нас – это сцена, наши концерты, наши люди: Naviband о новом альбоме и жизни после «Евровидения»
Все новости по теме Белорусские исполнители
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru