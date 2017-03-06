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Компьютерный зрительный синдром: комплекс упражнений для глаз

06.03.2017 - 12:04

Представьте на минутку такую ситуацию, что вам нужно качать мышцы в тренажёрном зале каждый день по 8 часов, а то и больше. Хорошая нагрузка?

Наши глазные мышцы работают именно в таком режиме, когда мы проводим много времени за компьютером. Или же пытаемся прочитать информацию с мобильного телефона в дороге, на ходу, при недостаточном освещении.

Компьютерный зрительный синдром – болезнь 21 века, близка многим из нас. Поэтому прямо сейчас отвлекитесь от всех своих важных дел и вместе с нами посвятите пару минут йоге для глаз. Начинаем с привычных упражнений.

Важно делать упражнения не просто механически, для галочки. Наблюдайте за тем, как работают мышцы глаз.

Теперь переходим к специальным упражнениям для глаз, которые входят в комплекс йоги. В их основе лежит принцип ментального зрения, то есть воображаемого. Для выполнения важна удобная поза, концентрация мыслей и ровное дыхание.

В это время вспомните что-нибудь приятное. Также можно представить, что через ваши зрачки проходит поток целительной энергии. В завершении открывайте ладони постепенно, чтобы глаза привыкли к свету.

Ещё одно упражнение заключается в устремлении взгляда на определённый предмет. Моргать при этом нельзя, до тех пор пока не появятся слёзы. Затем с закрытыми глазами мысленно воссоздайте облик данного предмета.

Особое внимание в йоге уделяется массажу и промыванию глаз.

Погладьте кончиками пальцев закрытые глаза, понажимайте и легонько помассируйте. В конце комплекса упражнений можно сделать промывание. Для этого погрузите лицо в воду на 3-4 секунды и поморгайте, или же несколько раз брызните каплями.

По ощущениям ваши глаза теперь словно побывали в отпуске. Полезно отправлять их на заслуженный отдых несколько раз в день. Желательно при этом соблюдать и другие рекомендации офтальмолога.

Кстати, спокойное созерцание красивых природных ландшафтов, звёздного неба также положительно влияет на наше зрение!

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