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Кому будут отдавать в пользование земельные участки с песчаными карьерами?

20.01.2017 - 20:30

Новости Беларуси. Земельные участки с песчаными карьерами в Минской области преимущественно будут отдавать в пользование госпредприятиям. Такая мера позволит обеспечить должный контроль над исполнением своих обязательств собственниками, а также обезопасить потребителей. Это одна из проблем, на которую накануне обращал внимание Президент во время совещания по вопросам совершенствования законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В поле зрения минской областной власти попали земельные участки, которые потенциально могут сослужить плохую службу их владельцам. А именно, земля с песчаными карьерами.

Дмитрий Боярович, СТВ:
Частное предприятие, на которое в не очень хорошем смысле слова обратили внимание, получило земельный участок с карьером от государства бесплатно. Песок с этого карьера предприятие на протяжении 4 лет продавало строительным организациям. В том числе и государственным. Втридорога. Тем самым наживаясь на земельных недрах.

Предприятие, название которого мы не озвучиваем, в 2012 году попросило земельный участок с карьером для нужд собственного производства. Дали. Но в срок не возвели и трети мощностей. На песке из карьера, который просто напрямую продавали заказчику, предприятие заработало полмиллиона долларов. 

А вот пример уже другой. Частный завод по производству бетона. Здесь же – на территории – и карьер. Песок добывают исключительно для своих нужд. За пару лет сюда вложили миллион евро, закупив современное оборудование. В итоге довольны все: и государство, и частник, и клиенты.

В одной только Минской области девять частных песчаных карьеров. Государственных – около ста. Разница существует неспроста. Местная власть и рада помогать предпринимателям. Но из-за отношения некоторых из них к таким – считай – привилегиям, впредь делать это будет осторожно: в каждой игре есть свои правила, которые нужно соблюдать.

Кому будут отдавать в пользование земельные участки с песчаными карьерами?

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