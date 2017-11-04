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Кому грозит инфаркт: «Человек дал себе лишнюю нагрузку - перетрудился на даче, перенервничал на работе»

04.11.2017 - 21:31

Новости Беларуси. О типичных пациентах с инфарктом рассказали в программе «Теледоктор».

Сергей Сосновский, заведующий кардиологическим отделением №2 УЗ «2-я городская клиническая больница»:
Это – мужчина за 50 лет. Возможно, с лишней массой тела. Курящий. Вот этот человек – в зоне риска. Женщины и мужчины сравниваются где-то, по статистике, по заболеваемости инфарктом – после 60 лет они выравниваются.

И занимается он спортом, не занимается – большой разницы нет.

Физического или умственного труда – тоже, я бы не сказал… Статистически, да – люди, ведущие малоподвижный образ жизни, больше подвержены. Но мы видим сейчас очень много людей рабочих специальностей с инфарктами. У нас были спортсмены. Я прекрасно помню пациента, который занимался водно-моторным спортом, и после тренировки у него развился инфаркт. Инфаркт иногда может возникать у людей, у которых не было никаких до этого предвестников. Просто на фоне полного здоровья человек дал себе лишнюю нагрузку: перетрудился на даче, перенервничал на работе. И очень много есть случаев – дальнобойщик перебортировал колёса, решил сэкономить, не погнал на СТО машину за границей, заработал инфаркт.   

Теледоктор. Инфаркт миокарда

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