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Кому и за что вручили Нобелевскую премию мира

06.10.2017 - 16:21

Новости Швеции. Обладателем Нобелевской премии мира стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шведская королевская академия наук заявила, что высокой награды движение удостоилось за усилия по достижению мира.

В 2017 году было 318 соискателей. Это второе по величине число кандидатов. Больше было только в 2016. Их имена, согласно правилам Нобелевского фонда, мир узнает лишь спустя 50 лет.

Высокие ставки букмекеры делали на Папу Римского Франциска и канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Кому и за что вручили Нобелевскую премию мира

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