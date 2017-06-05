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Кому из абитуриентов стоит сдавать ЦТ по 4 предметам?

05.06.2017 - 19:26

Новости Беларуси. О возможностях, которые дают изменения в правилах поступления, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:
4 ЦТ – это возможность. Это – не обязательство абитуриента сдать 4 предмета. Я могу сказать, что, по статистике регистрации в этом году, у нас, в среднем, 3,38 предмета выбрал один абитуриент при регистрации.

То есть, только 38% выбирают 4.

То есть, фактически, каждый четвёртый хочет сдать 4 экзамена?

Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Но, опять же, здесь можно привести очень интересный пример. Если мы говорим, например, о химии. У нас есть научное направление, у нас есть педагогическое направление, есть технологические специальности. Значит, абитуриенты, которые сдают, поступают на технологические специальности, обязаны в качестве профильных предметов представить сертификаты по математике и по химии. В то же время, абитуриенты, которые поступают на педагогическое направление, научное направление, должны представить сертификаты по биологии и химии. Если они выбирают вот три профильных и язык – они существенно расширяют себе возможность для поступления, фактически, в одном направлении.

Людмила Михайловна, кому бы Вы советовали сдавать 4 экзамена?

Людмила Хухлындина, начальник главного управления учебной и научно-методической работы БГУ:
По всей видимости, прежде всего, тем абитуриентам, о которых только что сказал Сергей Антонович. То есть, абитуриенты, которые выбрали для себя некое направление, но в различных ВУЗах экзамены, вступительные испытания различаются. Это, во-первых. И, во-вторых, то, что, собственно, и показал опыт нынешнего года, абитуриенты выбирают два языка. То есть, два у нас языка государственных.

И абитуриент берёт для себя и русский, и белорусский.

И уже лучший вариант будет выбирать. С этой позиции было принято решение и, собственно, оно реализовывается. И ещё один момент, к сожалению, у нас ещё пока остались несколько специальностей, на которых имеются очень такие оригинальные или специфические вступительные испытания. И, если вдруг абитуриент выбрал эту специальность, то даже на близкую к ней он поступить не сможет, если он не сдавал четвёртый предмет.

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