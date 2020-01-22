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Кому выгодно распространять мифы о климатических катаклизмах? Анонс программы «В обстановке мира»

22.01.2020 - 11:11

Новости Беларуси. Беларусь подтверждает статус «космической державы» новейшими разработками. Об уникальных и амбициозных проектах отечественных ученых рассказали эксперты в программе «В обстановке мира».

Выясним, кому проще станет получить досрочную льготную пенсию. И узнаем, как подпись главы государства на документе вывела из-под юридического удара почти 20 тысяч человек.

Расскажем, кто сегодня в стране занимается инновационными разработками, и можно ли разбогатеть, «двигая» науку.

Совместимы ли большой бизнес и фундаментальная наука? И есть ли у нашей страны шанс стать «родиной» транснациональных корпораций?

Сможем ли мы идти в ногу с мировыми трендами на экологичность? Кому выгодно распространять мифы о грядущих климатических катаклизмах?

А также мнения о том, кто и что должен сделать уже сейчас, чтобы всем нам в общем доме было лучше, чем в гостях.

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке» мира сразу после информационного часа на телеканале СТВ. Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Игорь Марзалюк
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Виталий Смирнов: мы в 2035 году должны достигнуть не менее 50% извлечения отходов из объема образования

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Новости Беларуси. В стране ежегодно увеличивается объем переработанных коммунальных отходов. Если 10 лет назад доля вторичных ресурсов составляла менее 10 %, то сейчас уже приближается к 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Виталий Смирнов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Национальной стратегией определено, что мы в 2035 году должны достигнуть не менее 50 % извлечения отходов из объема образования. В настоящее время есть поручение правительства, Администрации Президента, чтобы внимательно еще раз изучить все сроки, все возможные варианты и по возможности их максимально сократить с учетом возможных инвестиций в данную отрасль, с учетом привлечения современных технологий, ноу-хау, в том числе изучить возможности направления отходов на переработку в части изготовления RDF-топлива, в части энергетического использования для целей отопления.

Что будет с крупными мусорными полигонами? Как инвесторы приходят в бизнес по переработке отходов? И когда за тару сможем вернуть деньги (хорошо забытая еще советская практика)?

Большое интервью смотрите 19 января в программе «Неделя».