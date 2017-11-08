Концентрация смога в Нью-Дели в 15 раз превысила норму: закрыты школы, аэропорты работают с перебоями

Новости Индии. Столица Индии окутана плотным смогом. В Нью-Дели закрыты начальные школы, а в других учебных заведениях запрещены занятия на открытом воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Содержание вредных частиц в воздухе превышает норму почти в 15 раз.

Видимость снизилась до 200 метров, из-за этого возникли проблемы с авиасообщением. Рейсы из международного аэропорта осуществляются с задержками.

Отметим, в последний раз такой скачок в показателях загрязнения был зафиксирован после празднования фестиваля огней, который сопровождался запусками фейерверков и петард. Однако в этот раз причина возникновения плотной дымки кроется в другом: в это время года фермеры сжигают солому.