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Концентрация смога в Нью-Дели в 15 раз превысила норму: закрыты школы, аэропорты работают с перебоями

08.11.2017 - 15:22

Новости Индии. Столица Индии окутана плотным смогом. В Нью-Дели закрыты начальные школы, а в других учебных заведениях запрещены занятия на открытом воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Содержание вредных частиц в воздухе превышает норму почти в 15 раз.

Видимость снизилась до 200 метров, из-за этого возникли проблемы с авиасообщением. Рейсы из международного аэропорта осуществляются с задержками.

Отметим, в последний раз такой скачок в показателях загрязнения был зафиксирован после празднования фестиваля огней, который сопровождался запусками фейерверков и петард. Однако в этот раз причина возникновения плотной дымки кроется в другом: в это время года фермеры сжигают солому.

Из-за отсутствия ветра вредные частицы накапливаются в воздухе.

Концентрация смога в Нью-Дели в 15 раз превысила норму: закрыты школы, аэропорты работают с перебоями
Концентрация смога в Нью-Дели в 15 раз превысила норму: закрыты школы, аэропорты работают с перебоями
Фото. Концентрация смога в Нью-Дели в 15 раз превысила норму: закрыты школы, аэропорты работают с перебоями
Концентрация смога в Нью-Дели в 15 раз превысила норму: закрыты школы, аэропорты работают с перебоями
Фото. Концентрация смога в Нью-Дели в 15 раз превысила норму: закрыты школы, аэропорты работают с перебоями
Концентрация смога в Нью-Дели в 15 раз превысила норму: закрыты школы, аэропорты работают с перебоями
Фото. Концентрация смога в Нью-Дели в 15 раз превысила норму: закрыты школы, аэропорты работают с перебоями

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