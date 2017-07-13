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Концерт-посвящение Александру Тихановичу пройдет 13 июля на музыкальном форуме в Витебске

13.07.2017 - 15:14

Новости Беларуси. На музыкальном форуме 13 июля пройдет концерт-посвящение народному артисту Беларуси Александру Тихановичу. Именно в этот день ему исполнилось бы 65 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой личный праздник артист много лет отмечал в Витебске – на фестивале. В память о коллеге любимые песни из репертуара Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской исполнят известные музыканты. Народный артист ушел из жизни 28 января.

До последнего он боролся с тяжелой болезнью, но выходил на сцену, полным сил, гастролировал, давал интервью и принимал участие в телевизионных программах. Александр Тиханович был народным не только по званию. Его бесконечно и преданно любил зритель. В последний путь артиста провожали тысячи людей.

Концерт-посвящение Александру Тихановичу пройдет 13 июля на музыкальном форуме в Витебске

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