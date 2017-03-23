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Концерт «Золотая коллекция белорусской песни» в Солигорске состоится 18 апреля: билеты уже в продаже

23.03.2017 - 10:03

Новости Беларуси. «Золотая коллекция белорусской песни» отправляется в большое турне. Полюбившиеся хиты и шлягеры в рамках проекта СТВ в этом году будут звучать по всей стране.

Это новая аранжировка и новое исполнение как мэтров эстрады, так и молодых исполнителей. В проекте принимают участие Анатолий Ярмоленко, Ядвига Поплавская, Тео, Алексей Хлестов, «Песняры», «Сябры» и многие другие.

Насладиться праздником песни меломаны смогут 18 апреля. Первый концерт примет Дворец культуры Солигорска. Билеты уже в продаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерт «Золотая коллекция белорусской песни» в Солигорске состоится 18 апреля: билеты уже в продаже

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