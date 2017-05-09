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Концерты, шествия, выставки техники, вальс и салют: регионы Беларуси празднуют День Победы

09.05.2017 - 08:50

Новости Беларуси. День Победы отмечают и в регионах. В Брестской крепости практически весь день будут играть духовые оркестры, к акции «Беларусь помнит» присоединятся тысячи людей с портретами ветеранов. В Гомеле увидят показ ретро-техники, а сотни школьников станцуют вальс на берегу Сожа.

В Могилеве, Витебске и Гродно также пройдут митинги-реквиемы в память о погибших солдатах, а днем на площадках города будет звучать песни военных лет. По традиции в 22.00 небо раскрасится десятками салютных залпов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерты, шествия, выставки техники, вальс и салют: регионы Беларуси празднуют День Победы

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