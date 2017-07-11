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«Конечно же, надеюсь на победу»: первый день детского музыкального конкурса «Витебск-2017» пройдет 11 июля

11.07.2017 - 17:10

Новости Беларуси. Представитель Беларуси в XV Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017» Мария Магильная выступит под 16-м номером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером 11 июля стартует первый день вокальных поединков самых юных участников «Славянского базара». По условиям, 21 артист исполнит эстрадную песню на родном языке.

Мария Магильная, участник детского музыкального конкурса «Витебск-2017» (Беларусь):
Мы сюда приехали, чтобы показать себя, набраться побольше опыта, вырасти в вокальном плане и, конечно же, надеюсь на победу.

Впервые в 2017 году имя обладателя гран-при детского конкурса станет известно еще до официального открытия международного фестиваля искусств. Победитель выступит 13 июля на открытии «Славянского базара».

«Конечно же, надеюсь на победу»: первый день детского музыкального конкурса «Витебск-2017» пройдет 11 июля

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