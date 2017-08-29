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Конкурс чтецов «Жывая класіка»: имя победителя назовут в День белорусской письменности

29.08.2017 - 11:34

«Чытаем шмат, чытаем разам, ствараем сябе і краіну!» под таким девизом ещё в феврале стартовал масштабный проект «Живая классика». За это время более 13 тысяч детей прочитали свои любимые произведения на родном языке. Дело близится к концу. В рамках празднования Дня белорусской письменности финалисты конкурса выйдут на сцену Полоцка и станет известно имя победителя.

Подробнее о проекте и предстоящем финале – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –заместитель Министра информации Республики Беларусь, Игорь Владимирович Луцкий и первый заместитель председателя союза писателей Беларуси, заслуженный журналист Белорусского Союза журналистов,  Елена Анатольевна Стельмах.

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