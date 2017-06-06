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Конкурс парикмахеров для овец и дефилирующие коровы: под Минском проходит выставка «БелАгро-2017»

06.06.2017 - 16:40

Новости Беларуси. После встречи во Дворце Независимости премьер-министр Молдовы отправился изучать экспозицию «БелАгро». Она уже официально открыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году у выставки обширная география: 5 сотен представителей из 25 стран. Компании представляют технические новинки и продовольственную продукцию.

Все дело, конечно же, в масштабах этого грандиозного аграрного форума. Чтобы обойти целиком, и целого дня мало: 50 тысяч квадратных метров и просто беспрецедентное в 2017 году число частников – более 500 из 25 стран мира. Буквально наводнили площадки аграрии из Беларуси и не только. Если хотите, узнаете секреты американских или немецких фермеров, или, к примеру, чем славятся голландские буренки, или отведать восточные сельскохозяйственной продукции, – добро пожаловать.

Здесь уже очень многолюдно. И что ни год удивляет «БелАгро»: и техническими новинками, и диковинными представителями домашней фауны. В 2017 году даже пройдет конкурс парикмахеров для овец. А за самых роскошных буренок можно будет не только поболеть на традиционном конкурсе красоты, но и поторговаться на аукционе.

Ахмед Аббас Мохамед, специалист управления перспективного развития продаж в страны Азии и Африки ОАО «Гомсельмаш»:
Эта выставка – огромный шанс, чтобы продвинуть нашу технику по всему миру. И мы сегодня ожидаем делегацию из Африки, Южного Судана. Может, произойдет заключение контрактов для дальнейших хороших возможностей.

На самом деле урожайным обещает быть белорусско-африканский форум, который впервые проходит в 2017 году в рамках «БелАгро». Но и ведь традиционная экспозиция – отличная площадка, чтобы не только продемонстрировать свою продукцию, ноу-хау для потенциальных инвесторов, но и продвинуть их новые рынки сбыта.

И здесь представлено буквально все для сельского хозяйства. Впрочем, интересна выставка не только для профессионалов. Для детей здесь, к примеру, настоящий контактный зоопарк. И приходить сюда лучше, разумеется, голодными, чтобы отведать натуральных продуктов наших аграриев или ухи в рыбацкой деревне. Из зрелищ же самыми яркими обещают быть международный конкурс пахарей и дефиле буренок-рекордсменок.

Конкурс парикмахеров для овец и дефилирующие коровы: под Минском проходит выставка «БелАгро-2017»

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