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Конкурс профессионализма «Минский мастер» прошёл в одном из столичных супермаркетов

22.02.2017 - 20:20

Новости Беларуси. Продавцы одного из столичных супермакетов 22 февраля соревновались в  конкурсе профессионализма «Минский мастер». Участникам дали 9 заданий.

Продавец должна была грамотно обслужить покупателя. Помочь ему выбрать необходимый товар, проконсультировать и оставить его с хорошим настроением.

Одно из заданий предполагало и конфликтную ситуацию, однако специалисты грамотно потушили гнев потребителей и выдержали испытание на отлично.

Екатерина Сакович, председатель профсоюзного комитета торговой точки:
Самое главное  это профессионализм, внимание к покупателю и качественное обслуживание. 

Людмила Савицкая, продавец:
Самое главное  быть хорошим человеком, с вниманием и любовью относиться к людям. Как к себе, так и к другим.

Итоги конкурса будут подведены 8 марта. Победителей ждут ценные призы от Минского городского объединения профсоюзов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Конкурс профессионализма «Минский мастер» прошёл в одном из столичных супермаркетов

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