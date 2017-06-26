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Конкурс среди минометных расчетов Вооруженных Сил Беларуси прошел на Осиповичском полигоне

26.06.2017 - 10:14

Новости Беларуси. Стреляли на время и с расстояния в 1700 метров, причем использовались различные виды вооружений. Самые успешные прошли все этапы. Конечной целью было поражение заветного круга без погрешности в 15 метров,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Русецкийначальник отдела подготовки войск управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил:
Можно с уверенностью сказать, что на данный этап все наши расчеты подошли хорошо подготовленные, с достаточно высоким уровнем подготовки каждого военнослужащего и в целом слаженности в действиях каждого расчета

Победители конкурса примут участие в международном этапе «Мастеров артиллерийского огня» Армейских международных игр, который состоится в августе на полигоне Гвардейский в Казахстане.

Конкурс среди минометных расчетов Вооруженных Сил Беларуси прошел на Осиповичском полигоне
Конкурс среди минометных расчетов Вооруженных Сил Беларуси
Фото. Конкурс среди минометных расчетов Вооруженных Сил Беларуси
Конкурс среди минометных расчетов Вооруженных Сил Беларуси
Фото. Конкурс среди минометных расчетов Вооруженных Сил Беларуси
Конкурс среди минометных расчетов Вооруженных Сил Беларуси
Фото. Конкурс среди минометных расчетов Вооруженных Сил Беларуси

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