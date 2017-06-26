Конкурс среди минометных расчетов Вооруженных Сил Беларуси прошел на Осиповичском полигоне

Новости Беларуси. Стреляли на время и с расстояния в 1700 метров, причем использовались различные виды вооружений. Самые успешные прошли все этапы. Конечной целью было поражение заветного круга без погрешности в 15 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Русецкий, начальник отдела подготовки войск управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил:

Можно с уверенностью сказать, что на данный этап все наши расчеты подошли хорошо подготовленные, с достаточно высоким уровнем подготовки каждого военнослужащего и в целом слаженности в действиях каждого расчета

Победители конкурса примут участие в международном этапе «Мастеров артиллерийского огня» Армейских международных игр, который состоится в августе на полигоне Гвардейский в Казахстане.