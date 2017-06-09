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Консерваторы лидируют на парламентских выборах в Великобритании

09.06.2017 - 11:12

Новости Великобритании. Великобритания подводит итоги внеочередных парламентских выборов. Ни у одной из партий нет большинства в Палате общин. Необходимый для этого минимум – 326 мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но даже правящие консерваторы получают лишь чуть более 300. Их главные соперники лейбористы — около 270. Так что страну, по всей видимости, ждет так называемый подвешенный парламент. Это означает, что партиям необходимо будет формировать коалицию. И весь вопрос — кто с кем объединится?

Стоит отметить, что явка на выборах составила почти 70% – и это максимальный показатель за последние 20 лет. Британцы решили активно подойти к выборам, так как страну ждут глобальные перемены. Основная из них – выход из Евросоюза.

Премьер-министр Тереза Мэй инициировала досрочные выборы как раз для того, чтобы накануне предстоящих переговоров с Брюсселем страна сплотилась на политическом фронте.

Консерваторы лидируют на парламентских выборах в Великобритании

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Новости Великобритании. Досрочные парламентские выборы стартовали в Великобритании. В списках избирателей – почти 47 миллионов человек. Им предстоит выбрать 650 депутатов Палаты общин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эти места борются несколько партий, но самая яростная борьба развернется между правящей Консервативной партией премьер-министра Терезы Мэй и оппозиционной Лейбористской во главе с Джереми Корбином, который известен своими антисемитскими взглядами. По последним опросам, консер
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