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Консультации врачей и экспресс-анализы на глюкозу: акция по профилактике сахарного диабета пройдет в Минске 14 ноября

14.11.2017 - 10:08

Новости Беларуси. Акция по профилактике сахарного диабета пройдет в Минске в Национальной библиотеке Беларуси 14 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принять участие в ней могут все желающие.

Медики измерят не только уровень глюкозы в крови, но и артериальное давление. Также специалисты проведут анкетирование и консультации.

Ежегодно в Беларуси число людей, страдающих сахарным диабетом, увеличивается примерно на 20 тысяч. Чаще начинают болеть подростки и молодые люди. Причины – неправильный образ жизни – стрессы, переедание и недостаток движения. Врачи советуют: лучшее средство от болезни – профилактика.

Консультации врачей и экспресс-анализы на глюкозу: акция по профилактике сахарного диабета пройдет в Минске 14 ноября

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