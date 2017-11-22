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Контактный и аллергический дерматит: в чём разница?

22.11.2017 - 00:15

Новости Беларуси. О видах и симптомах раздражений кожи, рассказали в программе «Теледоктор».

Майя Некрасова, заведующая амбулаторно-дерматологическим отделением №1 УЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» г. Минска:
Контактный дерматит. В месте контакта или соприкосновения раздражающего фактора с кожей возникает воспаление, покраснение, которые имеют четкие границы, которые сопровождаются незначительной отёчностью и иногда могут появляться пузыри. Диагноз простого контактного дерматита нам поставить достаточно просто, потому что проходит небольшой отрезок времени от контакта до получения результата.

И после прекращения воздействия раздражающего фактора контактный дерматит постепенно разрешается.

Что касается аллергического дерматита, то при попадании на кожу раздражающего фактора, он вызывает сенсибилизацию или аллергизацию организма. В этом месте появляется воспаление, покраснение, могут появляться микровезикулы – мелкие пузырьки, которые, вскрываясь, вызывают мокнутие и корочки. При этом пациента беспокоят зуд, жжение, дискомфортные ощущения.

При нерациональном лечении может развиваться микробная экзема.

И не всегда пациенту удается установить причину, почему же возник аллергический контактный дерматит. Потому что аллергическая реакция развивается по типу замедленной реакции, время между контактом и результатом затягивается даже на несколько дней.

Здоровье кожи. Теледоктор

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