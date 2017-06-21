Контроль качества питания и воздуха: в Островце стоят Центр гигиены и эпидемиологии

Новости Беларуси. Медучреждения в Островце оснастят самым современным оборудованием. В городе энергетиков вот-вот начнет работать новая больница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году приступят к возведению центра гигиены и эпидемиологии, который будет контролировать чистоту продуктов питания.

Активно развивается социальная инфраструктура: детские сады, школы, торгово-развлекательные и спортивные комплексы.

Ольга Коршун, СТВ:

Строительство атомной электростанции дало зеленый свет возрождению всего города. Пару лет назад здесь появился первый светофор, а сегодня ходит общественный транспорт. В планах – строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и тренажерным залом. А еще детская школа искусств и, конечно, жилье. Одним словом, город развивается быстро.

В новое здание скоро переедет и районная больница, строительство уже на завершающей стадии. Новая клиника сможет обслуживать 60 тысяч человек. Это значит, что пациентами станут жители не только островецкого, но и соседних районов.

На базе больницы появится межрайонное инфекционное отделение.

Многие кабинеты будут оснащены современным оборудованием, к примеру, компьютерным томографом и МРТ. Скорее всего, первых пациентов больница примет уже в следующем году.

Вадим Можейко, заместитель главного врача по медицинской части Островецкой центральной больницы:

На данный момент ведется строительство новых стационарных отделений. Данные помещения старой больницы планируется провести реконструкцию для размещения амбулаторно-поликлинического звена. Поликлиника, детская консультация, женская консультация.

В 2018 году в Островце появится и Центр гигиены и эпидемиологии. Возведение такого объекта заложено в инвестиционной программе по строительству АЭС.

Завершить проект планируют за 9 месяцев 2018 года.

Центр гигиены и эпидемиологии станет мощной радиологической лабораторией, где будут контролировать качество продуктов питания и воздуха в Островце. Для этого его оснастят специальным оборудованием.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы еще раз сегодня определились, что при таких мощностях и площадях, которые занимает больница, которая будет вводиться, необходимо создавать и межрайонные центры. Реабилитации, наверное, кардиологический межрайонный центр. Возможно, акушерства и гинекологии. В этом учреждении будет установлено новое оборудование, которое позволит выполнять и оперативное вмешательство, и оказывать медицинскую помощь на высоком уровне.

Островец активно застраивается: в городе выросли уже 3 микрорайона.

Вместе с жильем подтягиваются и социальные объекты. Например, детский сад примет первых воспитанников буквально со дня на день. В распоряжении юных белорусов – бассейн, тренажерный и хореографический залы, компьютерный класс, игровые комнаты.

Алеся Кошко, заместитель начальника образования, спорта и туризма Островецкого райисполкома:

Это учреждение сейчас уже практически завершено в плане строительных работ. Идет поставка оборудования, и в ближайшее время учреждение будет введено в эксплуатацию.

На перспективу в 2018 году в этом же микрорайоне откроется еще одно учреждение дошкольного образования на 190 мест.

На подходе новая школа, которую смогут посещать около 800 детей. Ее тоже откроют в следующем году. В перспективе – реконструкция стадиона и создание творческого дома для юных горожан. Такая богатая инфраструктура для детей не останется без внимания. Островец лидирует среди белорусских городов по приросту населения.