﻿ Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне

02.01.2018 - 17:37

Новости Кореи. Переговоры на высоком уровне предложила провести Республика Корея своим северным соседям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог между Сеулом и Пхеньяном, скорее всего, начнется 9 января в Доме мира на границе между государствами.

Ожидается, что стороны обсудят вопрос участия северокорейской делегации в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, а также другие аспекты улучшения отношений.

Ранее во время новогоднего обращения лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что готов к диалогу с Сеулом. К слову, в последний раз встреча на уровне вице-министров двух стран прошла в 2015 году.

Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента Игоря Додона
Какими событиями запомнился 2017 в мире? Итоги года в репортаже СТВ
Какими событиями запомнился 2017 в мире? Итоги года в репортаже СТВ
© AP Photo, Alex Brandon
The Washington Post: Американская разведка устраивает Путина. Но почему она не устраивает Трампа?
https://unsplash.com/
Коммерсант.ru: Уотергейт как тайная операция КГБ СССР
В Италии назвали дату парламентских выборов в 2018 году
В Италии назвали дату парламентских выборов в 2018 году
https://unsplash.com/
Корреспондент: Как вернуть в Украину «мозги»
© flickr.com, Martin
VG: В Америке на смену Ку-Клукс-Клану пришли нацисты с нордическими характерами
© AP Photo, Alik Keplicz
Die Welt: Польшу могут выпроводить из ЕС
Все новости по теме Международная политика
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru